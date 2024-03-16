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Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ»

16 Марта 2024 • 12:59 Комментировать

«ПСЖ» достиг договоренности со звездным форвардом Килианом Мбаппе по одному вопросу. Как сообщает Sport.es, 25-летний нападающий дал обещание парижанам, что не будет объявлять о трансфере в мадридский «Реал» до завершения стадии ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

В Париже не хотят, чтобы команда отвлекалась на другие новости в преддверии важных матчей. В четвертьфинале турнира «ПСЖ» встретится с каталонской «Барселоной».

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе подпишет с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор. Француз пополнит ряды мадридского коллектива на правах свободного агента.

«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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