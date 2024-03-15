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Лига чемпионов

«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой

15 Марта 2024 • 13:33 Комментировать

Мадридский «Реал» хочет избежать встречи с одним клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Как стало известно журналистам Relevo, «королевский» клуб не горит желанием встречаться с французским «ПСЖ».

Мадридцы хотят избежать этого противостояния из-за потенциального перехода нападающего парижан Килиана Мбаппе. Боссы «сливочных» не желают, чтобы поднялся дополнительный шум вокруг этой сделки. Кроме того, в «Реале» опасаются запредельной мотивации Килиана, который хочет принести «ПСЖ» кубок чемпионов.

Жеребьевка стадии ¼ финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 15 марта. Начало запланировано в 14:00 мск.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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