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Чемпионат Франции. Лига 1

Автогол и пенальти позволили «Монпелье» одолеть «Ниццу»

09 Марта 2024 • 00:59 Комментировать
Ницца
1:2
Монпелье
окончен

Недавно прессинговавшая «ПСЖ» «Ницца» продолжает идти без побед. В домашней игре с «Монпелье» у «орлят» был перевес почти по всем статьям. На 11-й минуте гости заработали угловой, в итоге мяч от Жана-Клера Тодибо оказался в сетке. Ответ соперника - на следующей минуте отличился Жереми Бога.  Тежи Саванье вырвал победу в конце первого тайма, здорово пробив 11-метровый.

Лучший момент после перерыва имел Саванье, но все же мяч полетел мимо. В итоге 1:2, гости идут на 12-м месте, соперник - пятый.

Протокол игры  
Ницца1:2Монпелье
  11'Тодибо Жан-Клер (0:1)
(1:1) Бога Жереми12'  
  42'Саванье Тежи (1:2)
Булка МарцинТодибо Жан-КлерДанте БонфимРосарио Пабло  42' 58' (Лоше Том ( 58') Лотомба Жордан 58' (Гессан Эванн ( 58') Будауи Хишем 87' (Клод-Морис Алексис ( 87') Тюрам Кефрен 73' (Сансон Морган ( 73') Бар МельвенЛаборд Гаэтан 74' (Чо Мохамед-Али ( 74') Моффи ТеремасБога Жереми
Запасные: Менди АнтуанПерро РоменДюпе МаксимБальде Алиу
Лекомт БенжаменХефти Сильван 14' (Тшато Энзо ( 14') Омерагич БечирКуяте КикиСилла ИссиагаФерри ЖорданШотар Жорис 46' (Леруа Лео ( 46'  90') Норден Арно 81' (Адамс Акор ( 81') Саванье ТежиАль-Тамари Мусса 81' (Кулибали Танги ( 81') Хазри Вахби  47' 70' (Жюльен Кристофер ( 70')
Запасные: Минкарелли Дэвин ЛукасКарамо ЯннФаяд ХалилБерто Димитри
08 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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