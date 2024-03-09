Автогол и пенальти позволили «Монпелье» одолеть «Ниццу»

Недавно прессинговавшая «ПСЖ» «Ницца» продолжает идти без побед. В домашней игре с «Монпелье» у «орлят» был перевес почти по всем статьям. На 11-й минуте гости заработали угловой, в итоге мяч от Жана-Клера Тодибо оказался в сетке. Ответ соперника - на следующей минуте отличился Жереми Бога. Тежи Саванье вырвал победу в конце первого тайма, здорово пробив 11-метровый.
Лучший момент после перерыва имел Саванье, но все же мяч полетел мимо. В итоге 1:2, гости идут на 12-м месте, соперник - пятый.
Протокол игры
|11'Тодибо Жан-Клер (0:1)
|(1:1) Бога Жереми12'
|42'Саванье Тежи (1:2)
Булка Марцин•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Росарио Пабло 42'58' (Лоше Том (58') •Лотомба Жордан58' (Гессан Эванн (58') •Будауи Хишем87' (Клод-Морис Алексис (87') •Тюрам Кефрен73' (Сансон Морган (73') •Бар Мельвен•Лаборд Гаэтан74' (Чо Мохамед-Али (74') •Моффи Теремас•Бога Жереми
Запасные: Менди Антуан•Перро Ромен•Дюпе Максим•Бальде Алиу
Лекомт Бенжамен•Хефти Сильван14' (Тшато Энзо (14') •Омерагич Бечир•Куяте Кики•Силла Иссиага•Ферри Жордан•Шотар Жорис46' (Леруа Лео (46') • 90'Норден Арно81' (Адамс Акор (81') •Саванье Тежи•Аль-Тамари Мусса81' (Кулибали Танги (81') •Хазри Вахби 47'70' (Жюльен Кристофер (70')
08 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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