Автогол и пенальти позволили «Монпелье» одолеть «Ниццу»

Недавно прессинговавшая «ПСЖ» «Ницца» продолжает идти без побед. В домашней игре с «Монпелье» у «орлят» был перевес почти по всем статьям. На 11-й минуте гости заработали угловой, в итоге мяч от Жана-Клера Тодибо оказался в сетке. Ответ соперника - на следующей минуте отличился Жереми Бога. Тежи Саванье вырвал победу в конце первого тайма, здорово пробив 11-метровый.

Лучший момент после перерыва имел Саванье, но все же мяч полетел мимо. В итоге 1:2, гости идут на 12-м месте, соперник - пятый.