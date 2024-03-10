​«Ницца» - единственная команда Европы, не набравшая ни очка в матчах, в которых пропускала первой

В двадцать пятом туре французского чемпионата очередную неудачу потерпела очень хорошо начинавшая сезон «Ницца» - команда проиграла дома «Монпелье» со счетом 1:2. «Ницца» пропустила в этом матче первой, и подтвердилось то, что было замечено и ранее - команда не набирает очки, если пропускает в матче первой.

В настоящий момент «Ницца» является единственным клубом в топ-5 чемпионатах Европы, который не набрал ни одного очка в тех матчах, в которых пропускал первым. В следующем туре чемпионата Лиги 1 «Ницце» предстоит выездной матч против «Ланса», он пройдет семнадцатого марта.