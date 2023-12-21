«Марсель» за шесть последних туров набрал больше очков, чем за 11 предыдущих

«Марсель» продолжает свою серию без поражений, которая насчитывает шесть матчей подряд в рамках Лиги 1. Вечером среды команда Дженнаро Гаттузо поделила очки с «Монпелье» (1:1).

Таким образом, за шесть последних туров «Марсель» набрал 14 очков. Это больше, чем за 11 предыдущих в рамках этого сезона французского первенства. Всего серия насчитывает четыре победы и два ничейных исхода, включая сегодняшний.

После ничьей с «Монпелье» команда Гаттузо почти вплотную подобралась к первой пятёрке команд лиги. Сейчас у провансальцев 27 очков, 28 – у идущего на пятом месте «Лилля». Правда, отрыв от седьмого места составляет всего один балл.