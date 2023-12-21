«Брест», «Ницца», «Лион», «Реймс», «Ренн» и «Страсбург» добились побед

В чемпионате Франции сыграны матчи 17-го тура.
«Брест» закрепился на четвёртом месте после победы над «Лорьяном» - 4:0. Покер оформил Камори Думбия.
«Ницца» продолжает преследование «ПСЖ». Победу над «Лансом» со счетом 2:0 принес дубль Теремаса Моффи с интервалом в одну минуту.
«Лион» выбрался из зоны стыковых матчей после третьей победы подряд. Сегодня досталось «Нанту» - 1:0.
С таким же счетом «Реймс» одолел «Гавр». Далер Кузяев вышел на поле на 84-й минуте. Его команда полтора тайма играла вдесятером.
Шамар Николсон забил быстрый гол хозяев в матче «Клермон» - «Ренн». Но удаление его одноклубника Максимилиано Кофрие на 45-й минуте осложнило задачу, и соперник после перерыва забил трижды - 1:3.
«Страсбург» и «Лилль» обменялись автоголами в первом тайме, но в итоге хозяева победили - 2:1.
Единственная ничья тура в битве «Монпелье» и «Марселя» - 1:1.
|(1:0) Думбия Камори22'
|(2:0) Думбия Камори25'
|(3:0) Думбия Камори29'
|(4:0) Думбия Камори45'
|(1:0) Моффи Теремас 77'
|(2:0) Моффи Теремас 78'
|(1:0) Ляказетт Александр 49'
|(1:0) Накамура Кейто 25'
|(1:0) Николсон Шамар 3'
|53' Мюинга Арно (1:1)
|88' Дуэ Дезире (1:2)
|90' Блас Людовик (1:3)
|20' Абакар Силла (0:1)
|(1:1) Йоро Лени 41'
|(2:1) Мванга Жуниор 76'
|(1:0) Фаяд Халил 14'
|52' Верету Жордан (1:1)
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