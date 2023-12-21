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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест», «Ницца», «Лион», «Реймс», «Ренн» и «Страсбург» добились побед

21 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать
Лион
1:0
Нант
окончен

В чемпионате Франции сыграны матчи 17-го тура.

«Брест» закрепился на четвёртом месте после победы над «Лорьяном» - 4:0. Покер оформил Камори Думбия.

«Ницца» продолжает преследование «ПСЖ». Победу над «Лансом» со счетом 2:0 принес дубль Теремаса Моффи с интервалом в одну минуту.

«Лион» выбрался из зоны стыковых матчей после третьей победы подряд. Сегодня досталось «Нанту» - 1:0.

С таким же счетом «Реймс» одолел «Гавр». Далер Кузяев вышел на поле на 84-й минуте. Его команда полтора тайма играла вдесятером.

Шамар Николсон забил быстрый гол хозяев в матче «Клермон» - «Ренн». Но удаление его одноклубника Максимилиано Кофрие на 45-й минуте осложнило задачу, и соперник после перерыва забил трижды - 1:3.

«Страсбург» и «Лилль» обменялись автоголами в первом тайме, но в итоге хозяева победили - 2:1.

Единственная ничья тура в битве «Монпелье» и «Марселя» - 1:1.

Протокол игры  
Брест4:0Лорьян
(1:0) Думбия Камори22'  
(2:0) Думбия Камори25'  
(3:0) Думбия Камори29'  
(4:0) Думбия Камори45'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье Лилиан  87'Локо БрэдлиЛис-Мелу Пьерр 73' (Маньетти Уго ( 73') Мартен Жонас 79' (Перейра-Лаже Матиаш ( 79') Думбия Камори 66' (Камара Махди ( 66') Дель Кастильо РоменСатриано Мартин 74' (Мунье Стив ( 74') Ле Дуарон Жереми 79' (Браими Билаль ( 79')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельЛе Кардинал ЖюльенЛебо Адриен
Мвого ИвонСилва Игор  86'Тальби МонтассарТуре СулейманМенди Бенжамен 73' (Ле Бри Тео ( 73') Абергель ЛоранИнносент Бонке 38' (Лапорт Жульен ( 38') Февр РоменПонсо ЖульенТосин Айегун 73' (Йонгва Дарлин ( 73') Бамба Дьенг 60' (Крупи Эли Джуниор ( 60'  70')
Запасные: Дукуре СиринеЛе Гофф ВенсанГомис АльфредМенди Формоз IIIМакенго Жан-Виктор
20 декабря. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры 
Ницца2:0Ланс
(1:0) Моффи Теремас 77'  
(2:0) Моффи Теремас 78'  
Булка Марцин  Лотомба Жордан   25'  Менди Антуан   85' (Клод-Морис Алексис (   85' Данте Бонфим   90'  Бар Мельвен  Сансон Морган  Будауи Хишем   89' (Перро Ромен (   89' Росарио Пабло  Лаборд Гаэтан   73' (Моффи Теремас (   73' Гессан Эванн  Бога Жереми   89' (Лоше Том (   89')
Запасные: Сиригу Сальваторе  Бульхенди Тедди  Дауда Траоре  Белахяне Реда  Амрауи Аюб
Самба Брис  Хусанов Абдукодир  Айдара Массадио  Медина Факундо  Агилар Рубен  Абдул-Самед Салис  Эль Айнауи Нейл   82' (Кортес Оскар (   82' Франковски Пшемыслав   74' (Вахи Элю (   74' Коста Давид   74' (Диуф Энди (   74' Саид Уэсли   74' (Фюльжени Анжело (   74' Сотока Флориан   82' (Гилавоги Морган (   82'   90')
Запасные: Мбала Кени  Томассон Адриен  Мауасса Фет  Лека Жан-Луи
 20 декабря. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры 
Лион1:0Нант
(1:0) Ляказетт Александр 49'  
Лопеш Антони  О'Брайан Джек  Чалета-Цар Дуе  Ловрен Деян   84'  Мата Клинтон  Тальяфико Николас   90'  Какере Максанс  Толиссо Корентен  Нуама Эрнест   82' (Кадевере Тино (   82' Шерки Райан   88' (Кумбеди Саэль (   88' Ляказетт Александр   88' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   88')
Запасные: Сарр Мамаду-Наби  Морейра Диегу  Риу Реми  Милагрес Энрике  Джеффиньо  Диавара МамадуII
Лафон Альбан  Кастеллетто Жан-Шарль  Кёмерт Эрай  Дюверн Жан-Кевин   31'   74' (Бамба Абдул-Кадер (   74' Сентонз Фабьен   8'   46' (Коко Маркус (   46' Чиривелья Педро   70' (Сиссоко Мусса (   70' Дуглас Гомес   90' (Паллуа Николя (   90' Мерлин Квентин  Молле Флоран  Аблин Маттис   46' (Мохамед Мостафа (   46' Саймон Мозес
Запасные: Маркус Аленсар  Мутуссами Самуэль  Дескамп Реми  Зезе Натан
 20 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры 
Реймс1:0Гавр
(1:0) Накамура Кейто 25'  
Диуф Йеванн  Фоке Томас   86'   90' (Коне Амаду (   90' Агбаду Эммануэль  Окуму Джозеф  Де Смет Тибо  Хадра Реда   81' (Ричардсон Амир (   81' Матусива Азор  Теума Тедди   90' (Диаките Ибрахим (   90' Ито Дзюня  Дарами Мохаммед   65' (Дьяките Умар (   65' Накамура Кейто
Запасные: Салама Амин  Боянг Адама  Ольеро Александр  Диакон Мамаду  Пруше Киллиан
Десма Артур  Сальмье Йоанн  Юте-Кинкуэ Этьенн  Льорис Готье  Касимир Хосуэ   54'  Н'диайе Рассул   21'  Таргаллин Уссама   79' (Айю Андре (   79' Туре Абдулайе   58' (Алиуи Набиль (   58' Опери Кристофер   84' (Кузяев Далер (   84' Сабби Эммануэль   58' (Кечта Яссин (   58' Байо Мохамед   79' (Джуджу Антуан (   79')
Запасные: Горжелен Матьё  Эль-Хаджам Уалид  Него Лоик  Санганте Аруна
 20 декабря. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры 
Клермон1:3Ренн
(1:0) Николсон Шамар 3'  
  53' Мюинга Арно (1:1)
  88' Дуэ Дезире (1:2)
  90' Блас Людовик (1:3)
Диао Мори  Сейду Алиду  Пельмар Анди  Кофрие Максимилиано   45'  Конате Шейк  Вивальдо Боргес до Сантос Нето  Гастьен Йоан   84' (Киэ Грежон (   84' Кейта Хабиб   84' (Гоналон Максим (   84' Чам Мухаммед   68' (Маурер Айман (   68' Аллевина Джим  Николсон Шамар   84' (Маньен Йоанн (   84')
Запасные: Армугом Йоэль  Бела Жереми  Ожье Флоран  Бутубба Биляль  Ндиайе Массамба
Манданда Стив  Дуэ Гела  Белосьян Женуэль   56' (Трюффер Адриен (   56' Теате Артур  Ву Кристофер  Нагида Махамаду   46' (Дуэ Дезире (   46'   89' Сантамария Батист  Ле Фе Энцо  Гуйри Амин   84' (Салах Ибрагим (   84' Мюинга Арно   74'   75' (Блас Людовик (   75' Террье Мартен   75' (Йылдырым Бертуг (   75')
Запасные: Галлон Готье   33'  Жаке Джереми  Ридер Фабиан  Омари Вармед
 20 декабря. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры 
Страсбург2:1Лилль
  20' Абакар Силла (0:1)
(1:1) Йоро Лени 41'  
(2:1) Мванга Жуниор 76'  
Селс Матц  Гильберт Фредерик  Перрен Люка  Абакар Силла   45'  Сеная Марвин  Сиссоко Ибраима  Мванга Жуниор  Баква Дилан   87' (Деминге Джесси (   87' Гамейро Кевин   63' (Габриэл Анжело (   63' Диарра Хабиб  Эмега Эмануэль   86' (Себас Жереми (   86')
Запасные: Беллаароуч Алаа  Сахи Дион  Басея Стивен  Samir El Mourabet  Соболь Эдуард  Соу Саиду
Шевалье Люка  Гудмундссон Габриэль  Йоро Лени  Рибейро Александро  Исмаили Гонсалвес  Бенталеб Набиль  Андре Бенжамин   32'  Жегрова Эдон   62'   81' (Уна Адам (   81' Гомес Анхель   68' (Языджи Юсуф (   68' Кабелла Реми  Дэвид Джонатан   81' (Харальдссон Хакон-Арнар (   81')
Запасные: Юмтити Самуэль  Манноне Вито  Мирамон Игнасио  Буадди Айюб  Зедатка Аким  Сантос Тиаго
 20 декабря. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры 
Монпелье1:1Марсель
(1:0) Фаяд Халил 14'  
  52' Верету Жордан (1:1)
Лекомт Бенжамен  Омерагич Бечир  Жюльен Кристофер   44'  Эстев Максим  Тшато Энзо  Минкарелли Дэвин Лукас   60' (Сако Фалае (   60' Шотар Жорис  Фаяд Халил   61' (Ферри Жордан (   61' Саванье Тежи   90'  Аль-Тамари Мусса   74' (Йебоа Келвин (   74' Адамс Акор   74' (Кулибали Танги (   74')
Запасные: Фэй Серинье  Тео Алли  Иссуфу Янис  Делайе Саша  Берто Димитри
Лопес Пау  Мбемба Шансель  Жиго Самуэль   55'   87' (Меите Бамо (   87' Балерди Леонардо  Клосс Жонатан  Мурильо Микаэль  Верету Жордан  Кондогбия Жоффрей  Унаи Аззедин   73' (Арит Амин (   73' Обамеянг Пьер-Эмерик  Ндиайе Ильман   72' (Оливейра Витор (   72')
Запасные: Сарр Исмаила  Согло Эмран  Надир Билал  Гуйе Папе  Бланко Рубен  Муге Франсуа
 20 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Новости по матчу

19 Декабря
13:44
Актуальная ставка и прогноз на матч Лион – Нант чемпионата Франции – 20 декабря 2023
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