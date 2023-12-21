«Брест», «Ницца», «Лион», «Реймс», «Ренн» и «Страсбург» добились побед

В чемпионате Франции сыграны матчи 17-го тура.

«Брест» закрепился на четвёртом месте после победы над «Лорьяном» - 4:0. Покер оформил Камори Думбия.

«Ницца» продолжает преследование «ПСЖ». Победу над «Лансом» со счетом 2:0 принес дубль Теремаса Моффи с интервалом в одну минуту.

«Лион» выбрался из зоны стыковых матчей после третьей победы подряд. Сегодня досталось «Нанту» - 1:0.

С таким же счетом «Реймс» одолел «Гавр». Далер Кузяев вышел на поле на 84-й минуте. Его команда полтора тайма играла вдесятером.

Шамар Николсон забил быстрый гол хозяев в матче «Клермон» - «Ренн». Но удаление его одноклубника Максимилиано Кофрие на 45-й минуте осложнило задачу, и соперник после перерыва забил трижды - 1:3.

«Страсбург» и «Лилль» обменялись автоголами в первом тайме, но в итоге хозяева победили - 2:1.

Единственная ничья тура в битве «Монпелье» и «Марселя» - 1:1.