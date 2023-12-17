«Ланс» уже в топ-5 после победы над «Реймсом»

Середняки Лиги 1 «Ланс» и «Реймс» провели матч 16-го тура. Моментов было не очень много, и хозяева выжали максимум из своих двух попаданий в створ. Анжело Фюльжени начал с досадного промаха. Эммануэль Агбаду запустил мяч в штангу ударом головой, а Юнис Абдельамид не попал в рамку в отличной ситуации. Мохаммед Дарами забил из офсайда. А вот Уэсли Саид открыл счет, подобрав мяч после отскока. Оскар Кортес ударом головой поставил точку - 2:0.
«Ланс» уже на пятом месте, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Саид Уэсли43'
|(2:0) Кортес Оскар75'
Самба Брис•Хусанов Абдукодир•Дансо Кевин•Айдара Массадио•Агилар Рубен•Абдул-Самед Салис90' (Диуф Энди (90') •Эль Айнауи Нейл•Франковски Пшемыслав88' (Мауасса Фет (88') •Томассон Адриен65' (Коста Давид (65') •Саид Уэсли65' (Гилавоги Морган (65') •Фюльжени Анжело65' (Кортес Оскар (65')
Запасные: Сишуба Аянда•Мбала Кени•Лека Жан-Луи
Диуф Йеванн•Агбаду Эммануэль85' (Диаките Ибрахим (85') •Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Хадра Реда78' (Ричардсон Амир (78') •Матусива Азор 22'85' (Атангана-Эдоа Валентин (85') •Теума Тедди•Ито Дзюня•Дарами Мохаммед78' (Дьяките Умар (78') •Накамура Кейто68' (Салама Амин (68')
Запасные: Ольеро Александр•Фоке Томас•Диакон Мамаду•Пруше Киллиан
16 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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