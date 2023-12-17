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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» уже в топ-5 после победы над «Реймсом»

17 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать
Ланс
2:0
Реймс

Середняки Лиги 1 «Ланс» и «Реймс» провели матч 16-го тура. Моментов было не очень много, и хозяева выжали максимум из своих двух попаданий в створ. Анжело Фюльжени начал с досадного промаха. Эммануэль Агбаду запустил мяч в штангу ударом головой, а Юнис Абдельамид не попал в рамку в отличной ситуации. Мохаммед Дарами забил из офсайда. А вот Уэсли Саид открыл счет, подобрав мяч после отскока. Оскар Кортес ударом головой поставил точку - 2:0.

«Ланс» уже на пятом месте, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Ланс2:0Реймс
(1:0) Саид Уэсли43'  
(2:0) Кортес Оскар75'  
Самба БрисХусанов АбдукодирДансо КевинАйдара МассадиоАгилар РубенАбдул-Самед Салис 90' (Диуф Энди ( 90') Эль Айнауи НейлФранковски Пшемыслав 88' (Мауасса Фет ( 88') Томассон Адриен 65' (Коста Давид ( 65') Саид Уэсли 65' (Гилавоги Морган ( 65') Фюльжени Анжело 65' (Кортес Оскар ( 65')
Запасные: Сишуба АяндаМбала КениЛека Жан-Луи
Диуф ЙеваннАгбаду Эммануэль 85' (Диаките Ибрахим ( 85') Окуму ДжозефАбдельамид ЮнисДе Смет ТибоХадра Реда 78' (Ричардсон Амир ( 78') Матусива Азор  22' 85' (Атангана-Эдоа Валентин ( 85') Теума ТеддиИто ДзюняДарами Мохаммед 78' (Дьяките Умар ( 78') Накамура Кейто 68' (Салама Амин ( 68')
Запасные: Ольеро АлександрФоке ТомасДиакон МамадуПруше Киллиан
16 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Реймс

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Рискованная ставка и прогноз на матч Ланс – Реймс чемпионата Франции – 16 декабря 2023
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