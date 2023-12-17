«Ланс» уже в топ-5 после победы над «Реймсом»

Середняки Лиги 1 «Ланс» и «Реймс» провели матч 16-го тура. Моментов было не очень много, и хозяева выжали максимум из своих двух попаданий в створ. Анжело Фюльжени начал с досадного промаха. Эммануэль Агбаду запустил мяч в штангу ударом головой, а Юнис Абдельамид не попал в рамку в отличной ситуации. Мохаммед Дарами забил из офсайда. А вот Уэсли Саид открыл счет, подобрав мяч после отскока. Оскар Кортес ударом головой поставил точку - 2:0.

«Ланс» уже на пятом месте, соперник - восьмой.