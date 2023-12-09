«Лион» может возглавить известный тренер

Известный аргентинский специалист Хорхе Сампаоли может получить работу во французском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Гастона Эдула.

Согласно информации источника, в приглашении наставника заинтересован «Лион», недавно отправивший в отставку итальянского наставника Фабио Гроссо. Команда провально провела первую часть сезона Лиги 1 и сенсационно занимает последнее место в турнирной таблице.

Ближайший поединок в чемпионате Франции «Лион» проведет на домашнем стадионе против «Тулузы». Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:05 по московскому времени.