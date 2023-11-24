​Головин может выиграть «Золотой мяч» - Красич

Бывший игрок ЦСКА Милош Красич верит в то, что Александр Головин сможет выиграть «Золотой мяч» в обозримом будущем.

Головин уже шестой сезон проводит в «Монако». За это время российский полузащитник провёл 187 официальных матчей, в которых забил 30 голов и отдал 35 результативных передач на партнёров.

«Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно», - цитирует Красича «РБ Спорт».

Отметим, что в 2023 году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси. Для аргентинца это восьмая такая награда в карьере.