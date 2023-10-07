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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин - в заявке «Монако» на игру с «Реймсом»

07 Октября 2023 • 07:28 Комментировать

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой на предстоящий поединок восьмого тура чемпионата Франции против «Реймса». Стоит отметить, что в этот список был включен российский полузащитник Александр Головин.

Матч между «Реймсом» и «Монако» пройдет сегодня, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в шести поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. По итогам сем и туров Лиги 1 монегаски набрали 14 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Реймс Александр Головин
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