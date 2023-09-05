Экс-вратарь «ПСЖ» Сиригу согласовал контракт с французским клубом

36-летний вратарь Сальваторе Сиригу, поигравший за «ПСЖ», близок к возвращению в чемпионат Франции. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, опытный голкипер переходит в «Ниццу». Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

Ожидается, что Сиригу подпишет с клубом краткосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Ницца» стартовала в новом розыгрыше Лиги 1 с одной победы и трех ничейных результатов. После четырех проведенных туров команда с шестью набранными баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.