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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-вратарь «ПСЖ» Сиригу согласовал контракт с французским клубом

05 Сентября 2023 • 10:24 Комментировать

36-летний вратарь Сальваторе Сиригу, поигравший за «ПСЖ», близок к возвращению в чемпионат Франции. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, опытный голкипер переходит в «Ниццу». Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

Ожидается, что Сиригу подпишет с клубом краткосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Ницца» стартовала в новом розыгрыше Лиги 1 с одной победы и трех ничейных результатов. После четырех проведенных туров команда с шестью набранными баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Сальваторе Сиригу трансферы футбола - лето 2023
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