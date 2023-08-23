Фати: «Дембеле лучше Зидана»

Бывший футболист сборной Сенегала Рикардо Фати высказался насчет трансфера атакующего полузащитника Усмана Дембеле из каталонской «Барселоны» во французский «ПСЖ».

«Усман – величайший французский талант в современном футболе. Я сейчас говорю чисто о таланте, а не об истории успеха или трофеях. Можете рассказывать мне о Зидане и Рибери, но я считаю, что Дембеле лучше. Он вызывает эмоции, которые я испытывал, наблюдая за игрой Роналдиньо и Роналдо. Это тот тип футболистов, от которых не знаешь, чего ждать. Они способны сотворить с мячом что-то невероятное», - передает слова Фати RMC Sport.

Дембеле подписал с парижским клубом контракт до 2028 года.