Энрике решил выгнать Неймара из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение расстаться с группой футболистов, об этом стало известно журналистам RMC Sport.

Согласно сведениям источника, наставник не видит в команде нападающих Неймара и Уго Экитике, полузащитников Марко Верратти и Ренату Саншеша, а также защитника Хуана Берната. Парижский гранд рассчитывает продать перечисленных игроков в нынешнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что у Неймара есть несколько вариантов продолжения карьеры. Бразильца ждут в АПЛ, МЛС и Саудовской Аравии. Сам игрок отдает предпочтение переезду в Соединённые Штаты Америки.

«ПСЖ» назвал минимальный ценник Неймара