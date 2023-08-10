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Энрике решил выгнать Неймара из «ПСЖ»

10 Августа 2023 • 09:34 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение расстаться с группой футболистов, об этом стало известно журналистам RMC Sport.

Согласно сведениям источника, наставник не видит в команде нападающих Неймара и Уго Экитике, полузащитников Марко Верратти и Ренату Саншеша, а также защитника Хуана Берната. Парижский гранд рассчитывает продать перечисленных игроков в нынешнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что у Неймара есть несколько вариантов продолжения карьеры. Бразильца ждут в АПЛ, МЛС и Саудовской Аравии. Сам игрок отдает предпочтение переезду в Соединённые Штаты Америки.

«ПСЖ» назвал минимальный ценник Неймара

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Луис Энрике Марко Верратти Хуан Бернат Ренату Саншеш Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
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