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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» назвал минимальный ценник Неймара

08 Августа 2023 • 12:27 Комментировать

В «ПСЖ» готовятся к продаже бразильского нападающего Неймара. По сведениям Sky Sports, французский гранд планирует выручить с трансфера 31-летнего игрока не менее 58 миллионов евро.

При этом, как отмечает источник, ценник варьируется для разных покупателей. Минимальная цена составляет 58 миллионов евро, а максимальная – 93 миллиона. Ранее сообщалось об интересе к южноамериканцу со стороны «Манчестер Юнайтед», лондонского «Челси» и каталонской «Барселоны».

Неймар выступает за парижский гранд с 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

Неймар может покинуть Европу ради рекордной зарплаты

Топ-клуб АПЛ договаривается с Неймаром

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ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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