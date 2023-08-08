«ПСЖ» назвал минимальный ценник Неймара

В «ПСЖ» готовятся к продаже бразильского нападающего Неймара. По сведениям Sky Sports, французский гранд планирует выручить с трансфера 31-летнего игрока не менее 58 миллионов евро.

При этом, как отмечает источник, ценник варьируется для разных покупателей. Минимальная цена составляет 58 миллионов евро, а максимальная – 93 миллиона. Ранее сообщалось об интересе к южноамериканцу со стороны «Манчестер Юнайтед», лондонского «Челси» и каталонской «Барселоны».

Неймар выступает за парижский гранд с 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

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