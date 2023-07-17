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Жан Лукас покинет «Монако» ради бывшего клуба Пеле

17 Июля 2023 • 02:27 Комментировать

Бразильский полузащитник Жан Лукас принял решение о переходе из французского «Монако» в бразильский «Сантос».

О возвращении 25-летнего футболиста в родные края «монегаски» сообщили на своей странице в социальных сетях.

«Монако» сообщает о переходе 25-летнего бразильского полузащитника Жана Лукаса в «Сантос», исторический клуб для бразильского чемпионата. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении «красно-белых».

Уроженец Рио-де-Жанейро является воспитанником «Фламенго», он дебютировал за клуб 22 апреля 2018 года.

Напомним, что с 1956 по 1974 год за «Сантос» выступал легендарный бразильский футболист Пеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Пеле Сантос Жан Лукас трансферы футбола - лето 2023
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