​«ПСЖ» может не пустить Мбаппе в самолёт с командой

Недавно президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи публично озвучил ультиматум для Килиана Мбаппе. В клубе настраивают на том, что 24-летний нападающий должен продлить контракт, чтобы продолжить выступления в Париже. Гранд Лиги 1 не допускает вариант, при котором Килиан уйдёт свободным агентом следующим летом. Сам футболист при этом ранее объявил о намерении решить своё будущее в 2024 году – продлевать трудовой договор с «ПСЖ» он не планирует.

«ПСЖ» может лишить Мбаппе доступа к командному самолёту!» - заметка с таким заголовком вышла на страницах испанского издания Sport. Предполагается, что «ПСЖ» не позволит форварду лететь в предсезонное турне 22 июля, если к тому времени Мбаппе не продлит контракт.

​Стало известно, какого числа Мбаппе могут выставить на трансфер