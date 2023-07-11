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Чемпионат Франции. Лига 1

​Стало известно, какого числа Мбаппе могут выставить на трансфер

11 Июля 2023 • 13:42 Комментировать

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи недавно заявил, что форвард должен продлить контракт, если хочет остаться в команде на будущий сезон. При этом ранее Мбаппе говорил, что продлевать соглашение он не планирует. Футболиста связывают с «Реалом», но из-за финансовой составляющей оформить сделку этим летом будет непросто.

Как сообщает AS, в «ПСЖ» установили дедлайн по решению о будущем Мбаппе. Аль-Хелаифи хочет, чтобы вопрос был решён до 22 июля – в этот день команда отправляется в турне в Японию.

Вероятно, Мбаппе будет выставлен на трансфер, если к 22 июля он не продлит контракт.

Стало известно, где будет играть Мбаппе в новом сезоне

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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