6 игроков «ПСЖ» обратились к президенту аль-Хелаифи с жалобой на Мбаппе

Сразу 6 футболистов «ПСЖ» сегодня обратились к президенту команды Нассеру аль-Хелаифи. По информации от RMC Sport, игроки парижского клуба пожаловались на Килиана Мбаппе, который в своём последнем интервью в негативном ключе высказался по поводу своей команды.

Напомним, Мбаппе назвал «ПСЖ» разделённым клубом, а также сказал, что из этого вытекает много слухов. Источник сообщает, что президент аль-Хелаифи пришёл в ярость от этих слов, но при этом к нему также с жалобой обратились 6 игроков, чьи имена не уточняются.

У Мбаппе остаётся год по контракту с «ПСЖ». Вероятно, своим поведением Килиан хочет форсировать переход в мадридский «Реал», который заинтересован в трансфере француза.