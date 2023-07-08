Мбаппе: «Что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов? Этот вопрос вы должны задавать не мне»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не знает, что нужно его команде для победы в Лиге чемпионов. Напомним, за свою историю парижане максимум доходили до финала самого престижного еврокубка, где в 2020 году уступили мюнхенской «Баварии».

«Что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов? Я не знаю. Этот вопрос вы должны задавать не мне», – цитирует французского нападающего издание Marca.

Мбаппе в данный момент находится на грани ухода из «ПСЖ», ведь у него остаётся всего год по контракту с командой Луиса Энрике. Мадридский «Реал» надеется пригласить форварда этим или следующим летом, когда он станет свободным агентом.