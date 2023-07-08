Мбаппе ответил, станет ли следующий сезон для него последним в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов о том, станет ли следующий сезон для него последним в Лиге 1. Напомним, через год у лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» истекает контракт с командой.

«Станет ли следующий сезон для меня последним в Лиге 1? Всё очень просто, во мне есть соревновательный дух, когда я играю, я хочу победить. Не важно, против кого я играю и какую футболку ношу. Я просто хочу выиграть, выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не остановлюсь на достигнутом», – цитирует Мбаппе Madrid Xtra.

Напомним, главным претендентом на Килиана пока остаётся мадридский «Реал», который пока не решил, будет ли пытаться купить игрока через год.