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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе ответил, станет ли следующий сезон для него последним в Лиге 1

08 Июля 2023 • 10:42 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос журналистов о том, станет ли следующий сезон для него последним в Лиге 1. Напомним, через год у лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» истекает контракт с командой.

«Станет ли следующий сезон для меня последним в Лиге 1? Всё очень просто, во мне есть соревновательный дух, когда я играю, я хочу победить. Не важно, против кого я играю и какую футболку ношу. Я просто хочу выиграть, выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не остановлюсь на достигнутом», – цитирует Мбаппе Madrid Xtra.

Напомним, главным претендентом на Килиана пока остаётся мадридский «Реал», который пока не решил, будет ли пытаться купить игрока через год.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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