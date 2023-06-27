Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Секо Фофана близок к переходу в «Аль-Наср», игроку будут платить 15 миллионов евро в год

27 Июня 2023 • 14:25 Комментировать

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана согласовал условия контракта с «Аль-Насром». По информации от журналиста Николо Скиры, клуб из Саудовской Аравии готов платить футболисту зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что «Ланс» пока не согласился продать Фофана и требует за одного из своих лидеров 40 миллионов евро компенсации. Если «Аль-Наср» договорится с французским клубом, полузащитник подпишет контракт до 2026 года.

Секо Фофана в прошлом сезоне отметился 7 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Франции. 28-летний футболист помог своему клубу завоевать путёвку в Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Аль-Наср Секо Фофана трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
15:09 · Франция. Лига 1
​Неймар подешевел, как и Месси
14:56 · Франция. Лига 1
​Оценочная стоимость Мбаппе не изменилась
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» сообщил о выкупе Кофрие «Клермоном» официально
14:41 · Франция. Лига 1
​Головин подорожал
14:25 · Франция. Лига 1
Секо Фофана близок к переходу в «Аль-Наср», игроку будут платить 15 миллионов евро в год
13:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отпустит Люка Эрнандеса в «ПСЖ» минимум за 50 миллионов евро
13:33 · Испания. Ла Лига
​Названа сумма возможного трансфера Мбаппе в «Реал»
13:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» заплатит отступные за Кима Мин Джэ, как только продаст Люка Эрнандеса в «ПСЖ»
12:51 · Испания. Ла Лига
У Мбаппе есть соглашение с «Реалом» о переходе этим или следующим летом
12:47 · Франция. Лига 1
«Реал» и «ПСЖ» до сих пор не начали переговоры по трансферу Мбаппе
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить за Мбаппе 300 миллионов евро с учётом бонусов 6
10:48 · Англия. Премьер-лига
Интерес «Ливерпуля» к Лавии не повлияет на планы клуба по Кефрену Тюраму
10:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» достиг полного соглашения с «Лиллем» по трансферу Веа
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать Фофана, если не договорится о переходе Райса
26 Июня
21:42 · Франция. Лига 1
Ляказеттом интересуются в Саудовской Аравии слухи
Все новости
Рекомендуем