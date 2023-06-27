Секо Фофана близок к переходу в «Аль-Наср», игроку будут платить 15 миллионов евро в год

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана согласовал условия контракта с «Аль-Насром». По информации от журналиста Николо Скиры, клуб из Саудовской Аравии готов платить футболисту зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что «Ланс» пока не согласился продать Фофана и требует за одного из своих лидеров 40 миллионов евро компенсации. Если «Аль-Наср» договорится с французским клубом, полузащитник подпишет контракт до 2026 года.

Секо Фофана в прошлом сезоне отметился 7 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Франции. 28-летний футболист помог своему клубу завоевать путёвку в Лигу чемпионов.