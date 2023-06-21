Жиресс назвал главного соперника Месси в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший французский футболист Ален Жиресс назвал главных претендентов на «Золотой мяч». По его мнению, за награду поборются бывшие одноклубники по «ПСЖ» - нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«Месси и Мбаппе проявили себя на чемпионате мира, а Холанн был хорош в Лиге чемпионов. Именно поэтому к этой троице повышенное внимание. Кто фаворит? Думаю, награду разыграют Месси и Мбаппе», - передает слова Жиресса Lequipe.

В минувшем сезоне Лионель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также помог «ПСЖ» выиграть золотые медали Лиги 1. Он был признан лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре.