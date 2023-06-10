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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» объявил об уходе Боатенга официально

10 Июня 2023 • 09:57 Комментировать

Немецкий защитник Жером Боатенг покинул французский «Лион», рапортует клубная пресс-служба. У 34-летнего футболиста истек срок действия контракта с «ткачами».

«Спасибо, Жером. Удачи тебе в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении клуба.

Боатенг выступал за «Лион» с 2021 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в один миллион евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции опытный футболист провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 «Лион» набрал 62 балла и финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жером Боатенг
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