«ПСЖ» стал ближе к назначению тренера из Германии

Юлиан Нагельсманн может получить должность главного тренера «ПСЖ». Сразу несколько источников утверждают, что руководители гранда Лиги 1 сделали 35-летнего немца своим приоритетным кандидатом.

Как сообщает L’Equipe, переговоры между «ПСЖ» и Нагельсманном продвигаются стремительно.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн не имеет клубной прописки с конца марта после отставки из мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что катарские владельцы «ПСЖ» хотят видеть в штабе Юлиана Нагельсманна Тьерри Анри. Этот специалист сейчас тоже не имеет тренерской работы.

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