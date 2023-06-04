Владельцы выбрали дуэт тренеров для «ПСЖ»

В летнее межсезонье «ПСЖ» может сменить главного тренера. Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, в Катаре хотят, чтобы место рулевого команды занял Юлиан Нагельсманн, а его ассистентом стал Тьерри Ани. По данным источника, переговоры должны стартовать очень скоро.

Юлиан Нагельсманн находится без работы с конца марта, когда его уволили из «Баварии». Что до Тьерри Анри, то в конце прошлого года он ушёл из штаба сборной Бельгии вместе с Роберто Мартинесом.

В настоящий момент «ПСЖ» тренирует Кристоф Галтье. Команда выиграла чемпионат Франции, но в Лиге чемпионов вылетела уже в 1/8 финала.