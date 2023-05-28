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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сделал заявление об инциденте с Рико

28 Мая 2023 • 17:20 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что голкипер «ПСЖ» Серхио Рико серьёзно пострадал в результате падения с лошади. Сообщалось, что 29-летний испанец находится в тяжёлом состоянии под наблюдением медиков.

«ПСЖ» сделал заявление по поводу инцидента.

«Клуб узнал о воскресном происшествии с участием футболиста Серхио Рико и поддерживает постоянную связь с его близкими», - говорится в сообщении пресс-службы гранда Лиги 1.

Напомним, что в субботу «ПСЖ» сыграл вничью в гостях у «Страсбурга» (1:1) и досрочно стал чемпионом Франции. Отметим, что Серхио Рико в сезоне 2022/2023 не провёл ни одного матча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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