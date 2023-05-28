Вратарь «ПСЖ» Рико находится в тяжёлом состоянии

В прессу продолжает поступать информация о серьёзной травме вратаря «ПСЖ» Серхио Рико, полученной в результате падения с лошади. Ранее в Испании написали о том, что 29-летний футболист получил травму в субботу, что внесло сумятицу, ведь накануне вечером Рико был в запасе в игре чемпионата Франции против «Страсбурга». Теперь есть сообщения о том, что сразу после игры Серхио отправился в Испанию, где неприятный инцидент произошёл с ним в воскресенье.

Некоторые источники ссылаются на представителей «ПСЖ» и говорят о том, что Рико сейчас находится в тяжёлом состоянии. В то же время Marca пишет о том, что футболисту понадобилась интубация, то есть введение эндотрахеальной трубки внутрь трахеи.