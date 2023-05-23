Женский «Лион» стал чемпионом Франции в 16-й раз - это рекорд женского футбола

Женский «Лион» обыграл с минимальным счетом в двадцать первом туре женского чемпионата Франции конкуренток из «ПСЖ», доведя свой отрыв от преследователей до шести очков - за тур до конца чемпионата.

Таким образом, клуб автоматически оформил чемпионский титул, который стал шестнадцатым для женской команды «Лиона». Это - рекорд женского футбола для пяти главных лиг Европы, ни один другой итальянский, немецкий, английский, испанский или французский клуб в женском футболе не выигрывал столь часто национальный чемпионат.

В последнем туре «Лион» сыграет с «Реймсом», это будет в субботу, 27 мая.