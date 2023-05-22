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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «Аль-Хиляля»: Боюсь, что Месси меня выгонит

22 Мая 2023 • 18:47 Комментировать

Защитник «Аль-Хиляля» Али аль-Булайхи пошутил по поводу возможного подписания Лионеля Месси.

Аль-Булайхи пересекался с Месси на чемпионате мира, когда сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла Аргентину со счётом 2:1.

«Я не знаю, что произойдёт. Боюсь, что он скажет: «Я не хочу, чтобы этот пятый номер был в команде». Не знаю, придёт Месси или нет. Но если он придёт, да хранит меня бог. Может, мне придётся не появляться первые два дня, чтобы он мог меня забыть», - сказал аль-Булайхи SBC.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» готов платить Лионелю Месси 500 миллионов евро за сезон.

Месси сделал выбор между «Барселоной» и огромными деньгами в Саудовской Аравии

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль Али аль-Булайхи
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