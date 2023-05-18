Месси сделал выбор между «Барселоной» и огромными деньгами в Саудовской Аравии

Будущее Лионеля Месси остаётся неопределённым, а значит – обсуждаемым. Поговаривают, что «Аль-Хиляль» увеличил предложение звёздному аргентинцу до невероятных 500 миллионов евро за сезон.

Впрочем, приоритетным вариантом для Месси остаётся возвращение в «Барселону». Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Хауме Руреса – основателя Mediapro. Отмечается, что решение по будущему Лионель должен принять до конца мая.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. «Барселона» хотела бы вернуть аргентинца, однако клуб по-прежнему имеет проблемы с финансами.