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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси сделал выбор между «Барселоной» и огромными деньгами в Саудовской Аравии

18 Мая 2023 • 19:18 Комментировать

Будущее Лионеля Месси остаётся неопределённым, а значит – обсуждаемым. Поговаривают, что «Аль-Хиляль» увеличил предложение звёздному аргентинцу до невероятных 500 миллионов евро за сезон.

Впрочем, приоритетным вариантом для Месси остаётся возвращение в «Барселону». Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Хауме Руреса – основателя Mediapro. Отмечается, что решение по будущему Лионель должен принять до конца мая.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. «Барселона» хотела бы вернуть аргентинца, однако клуб по-прежнему имеет проблемы с финансами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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