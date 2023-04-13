Месси и Мбаппе – в числе самых влиятельных людей в мире

Авторитетный журнал Time обнародовал список из 100 наиболее влиятельных людей в мире. В списке можно найти двух звёздных футболистов, причём одноклубников. Речь идёт о Лионеле Месси и Килиане Мбаппе, которые выступают за «ПСЖ».

Напомним, что Месси в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Мбаппе тоже прекрасно себя проявил на том турнире, став лучшим бомбардиром. В финале француз забил три гола аргентинцам, однако «трёхцветные» всё-таки проиграли в серии послематчевых пенальти.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к домашнему матчу Лиги 1 против «Ланса». Команды сыграют в субботу, 15 апреля.