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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Мбаппе – в числе самых влиятельных людей в мире

13 Апреля 2023 • 19:32 Комментировать

Авторитетный журнал Time обнародовал список из 100 наиболее влиятельных людей в мире. В списке можно найти двух звёздных футболистов, причём одноклубников. Речь идёт о Лионеле Месси и Килиане Мбаппе, которые выступают за «ПСЖ».

Напомним, что Месси в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Мбаппе тоже прекрасно себя проявил на том турнире, став лучшим бомбардиром. В финале француз забил три гола аргентинцам, однако «трёхцветные» всё-таки проиграли в серии послематчевых пенальти.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к домашнему матчу Лиги 1 против «Ланса». Команды сыграют в субботу, 15 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
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