Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Известно, почему «ПСЖ» не может договориться с Месси

02 Апреля 2023 • 10:38 Комментировать (1)

Появились очередные новости по переговорам между нападающим Лионелем Месси и руководством «ПСЖ». Как информирует портал Goal.com, стороны никак не могут договориться о новом контракте из-за финансовых разногласий.

Парижский гранд хочет уменьшить оклад 35-летнег о аргентинца, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей, однако Лионель против понижения своего заработка. Чемпион хочет сохранить зарплату на нынешнем уровне. Переговоры продолжаются.

Срок действующего контракта Месси с парижским грандом истекает грядущим летом. За французскую команду нападающий выступает с 2021 года.

У Месси есть вариант за пределами Европы

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
02 Апреля 2023 в 11:44
ай.. ну што шмеци приехали? ку-ку! гы-гы-гы.. )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.04.23 в 14:00
Лилль Лилль
Лорьян Лорьян
1.42 5.00 7.20
Видео
02.04.23 в 16:00
Клермон Клермон
Аяччо Аяччо
2.18 3.20 3.70
Видео
02.04.23 в 16:00
Анже Анже
Ницца Ницца
5.40 3.75 1.70
Видео
02.04.23 в 16:00
Брест Брест
Тулуза Тулуза
2.95 3.45 2.42
Видео
02.04.23 в 16:00
Нант Нант
Реймс Реймс
2.70 3.40 2.70
Видео
02.04.23 в 18:05
Монако Монако
Страсбург Страсбург
1.44 4.90 7.00
Видео
02.04.23 в 21:45
ПСЖ ПСЖ
Лион Лион
1.50 5.00 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
08:52 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба хотят подписать де Хеа
08:23 · Франция. Лига 1
Головин - в заявке «Монако» на матч со «Страсбургом»
07:26 · Италия. Серия А
Раскрыта возможная зарплата Осимхена в «ПСЖ»
07:20 · Испания. Ла Лига
Пике отреагировал на новости о возвращении Месси в «Барселону»
01 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» переиграл конкурентов из «Ренна»
19:56 · Франция. Лига 1
«Осер» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Труа»
14:05 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мбаппе - капитан сборной? Хорошо, но у нас останется Маркиньос»
13:24 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Месси в «Барселоне» 3
12:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов на любые траты, чтобы сохранить Месси 2
11:41 · Англия. Премьер-лига
Саншеш может сменить «ПСЖ» на клуб АПЛ
10:28 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Наполи» могут совершить громкий обмен
09:54 · Италия. Серия А
«ПСЖ» пристально следит за ситуацией с Бастони
07:55 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить одного из лучших игроков «Наполи»
07:31 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на звёздного нападающего
06:17 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой голкипер мирового футбола
Все новости
Рекомендуем