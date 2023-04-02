Известно, почему «ПСЖ» не может договориться с Месси

Появились очередные новости по переговорам между нападающим Лионелем Месси и руководством «ПСЖ». Как информирует портал Goal.com, стороны никак не могут договориться о новом контракте из-за финансовых разногласий.

Парижский гранд хочет уменьшить оклад 35-летнег о аргентинца, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей, однако Лионель против понижения своего заработка. Чемпион хочет сохранить зарплату на нынешнем уровне. Переговоры продолжаются.

Срок действующего контракта Месси с парижским грандом истекает грядущим летом. За французскую команду нападающий выступает с 2021 года.

У Месси есть вариант за пределами Европы