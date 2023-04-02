У Месси есть вариант за пределами Европы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться на родину. В подписании 35-летнего форварда заинтересован «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом сообщил вице-президент клуба Пабло Аллегри.

«Мы на 100 процентов готовы оформить трансфер Лео. Это мечта каждого сотрудника клуба. Болельщики из всей Аргентины хотят видеть Месси здесь. Если сделка состоится, наша команда станет самой популярной в Южной Америке. Время покажет, получится у нас или нет», - цитирует представителя клуба AS.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества.

«ПСЖ» нашёл замену Месси в «Барселоне»