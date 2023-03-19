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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» быстро разгромил «Анже»

19 Марта 2023 • 00:54 Комментировать
Ланс
3:0
Анже
окончен

В 28-м туре Лиги 1 «Ланс» играл против «Анже». В споре третьей и последней команд не было никакой интриги. К 46-й минуте хозяева обеспечили себе разгромный перевес и довели дело до победы - 3:0. Секо Фофана забил первый мяч, а Лои Опенда оформил дубль.

«Ланс» потеснил «Марсель» со второй строчки.

Протокол игры  
Ланс3:0Анже
(1:0) Фофана Секо26'  
(2:0) Опенда Лои30'  
(3:0) Опенда Лои46'  
Самба БрисФранковски Пшемыслав 79' (Мачадо Дейвер ( 79') Гради ЖонатанДансо КевинАйдара МассадиоАбдул-Самед СалисФофана Секо 84' (Онана Жан ( 84') Сотока ФлорианТомассон Адриен 71' (Клод-Морис Алексис ( 71') Фюльжени Анжело 71' (Да Коста Давид Перейра ( 71') Опенда Лои 84' (Ласкари Реми Лебо ( 84')
Запасные: Боура ИсмаэльПореба ЛукашЛе Кардинал ЖюльенЛека Жан-Луи
Бернардони ПольВалери ЯнКамара Усман 56' (Унтонджи Седрик ( 56') Бамба АбдулайеЭль-Мелали Фарид 78' (Тиуб Сада ( 78') Думбия СулейманМенди Батиста 78' (Таиби Ванисс ( 78') Бенталеб НабильКапель ПьеррикАбделли Химад 69' (Сима Абдалла ( 69') Ньяне Ибраима 69' (Бахойа Жан Маттео ( 69')
Запасные: Эну АдриенФофана ЯхьяНадже ГуэдеШабанович Халид
18 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Ланс Анже
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