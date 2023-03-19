«Ланс» быстро разгромил «Анже»

В 28-м туре Лиги 1 «Ланс» играл против «Анже». В споре третьей и последней команд не было никакой интриги. К 46-й минуте хозяева обеспечили себе разгромный перевес и довели дело до победы - 3:0. Секо Фофана забил первый мяч, а Лои Опенда оформил дубль.
«Ланс» потеснил «Марсель» со второй строчки.
Протокол игры
|(1:0) Фофана Секо26'
|(2:0) Опенда Лои30'
|(3:0) Опенда Лои46'
Самба Брис•Франковски Пшемыслав79' (Мачадо Дейвер (79') •Гради Жонатан•Дансо Кевин•Айдара Массадио•Абдул-Самед Салис•Фофана Секо84' (Онана Жан (84') •Сотока Флориан•Томассон Адриен71' (Клод-Морис Алексис (71') •Фюльжени Анжело71' (Да Коста Давид Перейра (71') •Опенда Лои84' (Ласкари Реми Лебо (84')
Бернардони Поль•Валери Ян•Камара Усман56' (Унтонджи Седрик (56') •Бамба Абдулайе•Эль-Мелали Фарид78' (Тиуб Сада (78') •Думбия Сулейман•Менди Батиста78' (Таиби Ванисс (78') •Бенталеб Набиль•Капель Пьеррик•Абделли Химад69' (Сима Абдалла (69') •Ньяне Ибраима69' (Бахойа Жан Маттео (69')
Запасные: Эну Адриен•Фофана Яхья•Надже Гуэде•Шабанович Халид
18 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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