«Ланс» быстро разгромил «Анже»

В 28-м туре Лиги 1 «Ланс» играл против «Анже». В споре третьей и последней команд не было никакой интриги. К 46-й минуте хозяева обеспечили себе разгромный перевес и довели дело до победы - 3:0. Секо Фофана забил первый мяч, а Лои Опенда оформил дубль.

«Ланс» потеснил «Марсель» со второй строчки.