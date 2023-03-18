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​Стало известно, от чего зависит решение Месси по будущему

18 Марта 2023 • 14:24 Комментировать (1)

Новостей о будущем Лионеля Месси появляется очень много. Оно и понятно – действующий контракт звёздного аргентинского футболиста с «ПСЖ» истекает уже через три месяца. Несколько предложений о ситуации Месси в социальных сетях изложил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, решение 35-летнего Лионеля будет зависеть от понимания развития футбольного проекта в Париже.

«Месси уже получил предложение от «ПСЖ» о продлении контракта. Он не прописал такой же зарплаты, как у других игроков. Но Месси хочет понять, как будет развиваться проект «ПСЖ», прежде чем принимать решение после словесной договорённости в декабре», - написал Романо.

Отметим, что за «ПСЖ» Лионель Месси выступает с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Фабрицио Романо
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18 Марта 2023 в 14:35
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