​Отец Месси не выдержал и резко отреагировал на слухи о звёздном сыне

Хорхе Месси, отец форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, не выдержал потока слухов о своём звёздном сыне. Мужчина опубликовал в социальных сетях несколько громких заголовков, которые появлялись на днях.

Хорхе опубликовал заголовки о досрочном уходе Лионеля с тренировки из-за ссоры с Кристофом Галтье, о том, что «ПСЖ» не готов принять условия Месси по новому контракту, а также о том, что аргентинец запросил у «Аль-Хиляля» 600 миллионов евро.

«Фейковые новости! Доколе они будут врать?! Где подтверждения?! Это всё фейки. Ничему не верьте. Мы не будем терпеть эти фейковые новости, которые делаются, чтобы собирать просмотры», - написал Хорхе Месси.

Стало известно, почему Месси досрочно завершил тренировку «ПСЖ»