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​Отец Месси не выдержал и резко отреагировал на слухи о звёздном сыне

18 Марта 2023 • 00:28 Комментировать (1)

Хорхе Месси, отец форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, не выдержал потока слухов о своём звёздном сыне. Мужчина опубликовал в социальных сетях несколько громких заголовков, которые появлялись на днях.

Хорхе опубликовал заголовки о досрочном уходе Лионеля с тренировки из-за ссоры с Кристофом Галтье, о том, что «ПСЖ» не готов принять условия Месси по новому контракту, а также о том, что аргентинец запросил у «Аль-Хиляля» 600 миллионов евро.

«Фейковые новости! Доколе они будут врать?! Где подтверждения?! Это всё фейки. Ничему не верьте. Мы не будем терпеть эти фейковые новости, которые делаются, чтобы собирать просмотры», - написал Хорхе Месси.

Стало известно, почему Месси досрочно завершил тренировку «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хорхе Месси
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Комментарии (1)
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Sergey999
18 Марта 2023 в 00:35
Самое главное для сынка это деньги! Добавил папаша)))
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