Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможно – названа причина

В последние дни слухи очень активно стали связывать Лионеля Месси с возвращением в «Барселону». Впрочем, вероятность камбэка аргентинца на «Камп Ноу» считается низкой. Как сообщает TodoFichajes, подписать Месси «Барселоне» практически невозможно из-за нынешней экономической ситуации клуба.

Всё идёт к тому, что Лионель Месси останется в «ПСЖ» ещё как минимум на один сезон. При этом парижане в процессе переговоров надеются скорректировать заработную плату аргентинца в меньшую сторону.

Добавим, что летом Лионель Месси отпразднует свой 36-й день рождения.

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