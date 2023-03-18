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Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможно – названа причина

18 Марта 2023 • 13:43 Комментировать

В последние дни слухи очень активно стали связывать Лионеля Месси с возвращением в «Барселону». Впрочем, вероятность камбэка аргентинца на «Камп Ноу» считается низкой. Как сообщает TodoFichajes, подписать Месси «Барселоне» практически невозможно из-за нынешней экономической ситуации клуба.

Всё идёт к тому, что Лионель Месси останется в «ПСЖ» ещё как минимум на один сезон. При этом парижане в процессе переговоров надеются скорректировать заработную плату аргентинца в меньшую сторону.

Добавим, что летом Лионель Месси отпразднует свой 36-й день рождения.

Отец Месси не выдержал и резко отреагировал на слухи о звёздном сыне

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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