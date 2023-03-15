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Месси получил гигантское предложение из Саудовской Аравии, где выступает Роналду

15 Марта 2023 • 13:59 Комментировать (1)

В Саудовской Аравии хотят увидеть соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 38-летний португалец выступает за местный «Аль-Наср» с января 2023 года.

Как сообщает газета Marca, 35-летний может перейти в стан принципиального соперника команды КриРо – «Аль-Иттихада». Клуб предлагает Месси контракт с годовым окладом в размере 220 миллионов евро. Трудовое соглашение будет рассчитано лишь на один сезон, в то время как Роналду заключил договор на 2,5 года.

В настоящий момент Лионель является игроком «ПСЖ». Контракт аргентинского нападающего с парижанами истекает в конце июня этого года.

Месси получил выгодное предложение и может уйти из «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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15 Марта 2023 в 14:02
Вчера было 600 млн))) Как быстро обесценился гном)))
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