Месси получил гигантское предложение из Саудовской Аравии, где выступает Роналду

В Саудовской Аравии хотят увидеть соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 38-летний португалец выступает за местный «Аль-Наср» с января 2023 года.

Как сообщает газета Marca, 35-летний может перейти в стан принципиального соперника команды КриРо – «Аль-Иттихада». Клуб предлагает Месси контракт с годовым окладом в размере 220 миллионов евро. Трудовое соглашение будет рассчитано лишь на один сезон, в то время как Роналду заключил договор на 2,5 года.

В настоящий момент Лионель является игроком «ПСЖ». Контракт аргентинского нападающего с парижанами истекает в конце июня этого года.

Месси получил выгодное предложение и может уйти из «ПСЖ»