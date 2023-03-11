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Месси получил выгодное предложение и может уйти из «ПСЖ»

11 Марта 2023 • 10:36 Комментировать (3)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил выгодное предложение из-за океана. Как сообщил инсайдер Николо Скира, в подписании 35-летнего форварда серьезно заинтересован «Интер Майами», выступающий в МЛС.

Согласно сведениям источника, клуб из Флориды сделал очень выгодное предложение звездному форварду в финансовом плане. В свою очередь «ПСЖ» не хочет отпускать Лионеля и всячески старается сохранить аргентинца. Парижане хотят продлить контракт с Месси до лета 2024 года, включив в договор пункт о пролонгации сотрудничества на один сезон.

Лионель определится со своим будущим в течение ближайших нескольких недель. Его контракт с «ПСЖ» истекает по завершении текущего сезона.

Стало известно, вернётся ли Месси в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
11 Марта 2023 в 11:09
ай вали па халадку .. про тебя ужэ забываць начали.. паварке прадул - м0гешь сваливац.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
11 Марта 2023 в 10:55
По почте?... А-ха-ха-ха..
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