Месси получил выгодное предложение и может уйти из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил выгодное предложение из-за океана. Как сообщил инсайдер Николо Скира, в подписании 35-летнего форварда серьезно заинтересован «Интер Майами», выступающий в МЛС.

Согласно сведениям источника, клуб из Флориды сделал очень выгодное предложение звездному форварду в финансовом плане. В свою очередь «ПСЖ» не хочет отпускать Лионеля и всячески старается сохранить аргентинца. Парижане хотят продлить контракт с Месси до лета 2024 года, включив в договор пункт о пролонгации сотрудничества на один сезон.

Лионель определится со своим будущим в течение ближайших нескольких недель. Его контракт с «ПСЖ» истекает по завершении текущего сезона.

Стало известно, вернётся ли Месси в «Барселону»