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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, вернётся ли Месси в «Барселону»

10 Марта 2023 • 22:28 Комментировать (1)

Журналист Гильем Балаге пролил свет на слухи о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

По словам инсайдера, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта встречался с отцом 35-летнего игрока, но не сделал предложения о сотрудничестве.

«В данный момент у Месси нет предложения от «Барселоны». Его возвращение не ожидается. К тому же Ла Лига будет против такого трансфера, поскольку это повлечет за собой увеличение долга «Барселоны», - заявил Балаге.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». Форвард покинул клуб летом 2021 на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».

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Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Марта 2023 в 22:58
А кто туда собирается в эту клоаку?...
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