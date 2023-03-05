Реакция Кавани на исторический рекорд Мбаппе

Экс-нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, ныне выступающий в испанском чемпионате за «Валенсию», отреагировал на рекорд Килиана Мбаппе по голам за парижский клуб.

«Килиан, поздравляю тебя с рекордом», - оставил сообщение 36-летний уругвайский нападающий в социальных сетях.

Благодаря голу во вчерашнем матче с «Нантом» (4:2) Мбаппе побил рекорд Кавани. Этот мяч стал для 24-летнего француза 201-м в составе парижской команды. У Эдинсона – 200 голов за «ПСЖ».

Килиан защищает цвета парижской команды с 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.