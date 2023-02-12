В субботу «ПСЖ» огорчил армию своих болельщиков, проиграв в гостях у «Монако» с результатом 1:3. Как стало известно изданию L'Equipe, звёздный нападающий парижан Неймар был зол на двух своих одноклубников. Так, бразильцу не нравилось, что Витинья не давал ему передачи в нужные зоны. Кроме того, Неймар был недоволен тем, какие решения принимал на поле Уго Экитике.

Напомним, что «ПСЖ» перед игрой с «Монако» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Так, например, в клубном лазарете парижан находились звёздные Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» остаётся лидером чемпионата Франции.