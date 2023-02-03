После чемпионата мира в прессе появлялась информация о том, что «ПСЖ» уже получил принципиальное согласие от Лионеля Месси насчёт нового контракта. Прошло больше месяца, а новый трудовой договор до сих пор не подписан. Согласно информации журналиста TyC Sports Гастона Эдула, у Месси возникли сомнения в том, что ему нужно оставаться в «ПСЖ».

По данным источника, Лионель Месси отложил встречи с руководителями «ПСЖ» и попросил дать ему время на размышления относительно будущего.

В то же время отмечается, что в настоящий момент Лионель Месси не контактирует с другими клубами.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси истекает в конце нынешнего сезона.