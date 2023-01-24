​Галтье рассказал о состоянии Неймара

На днях в прессу просочилась информация о том, что «ПСЖ» обеспокоен состоянием нападающего Неймара. Комментарий на этот счёт дал главный тренер парижской команды Кристоф Галтье.

«Лодыжки Неймара были немного ушиблены на чемпионате мира, и их лечили. Вернувшись, он всё ещё чувствовал боль. Сейчас Неймар прилагает много усилий. Он не полностью восстановил свою гибкость», - высказался Галтье, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро.

В феврале Неймар отпразднует свой 31-й день рождения.