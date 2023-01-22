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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» обеспокоен состоянием Неймара

22 Января 2023 • 19:24 Комментировать

В «ПСЖ» переживают из-за состояния нападающего команды Неймара. Звёздный бразилец травмировал лодыжку ещё на чемпионате мира. По ходу турнира Неймар вернулся в строй, и сейчас он тоже регулярно играет за «ПСЖ». Тем не менее, лодыжка, которая была травмирована, время от времени ещё даёт о себе знать, и этот факт беспокоит парижан. Об этом рассказывает L'Equipe.

Для «ПСЖ» важно, чтобы все лидеры команды подошли в наилучшей форме к плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира парижанам предстоит сразиться с «Баварией».

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В своё время «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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