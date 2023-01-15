​Матч Лиги 1 останавливали из-за фанатов

В воскресенье вечером в чемпионате Франции проходит матч между «Монпелье» и «Нантом». По ходу первого тайма арбитру пришлось остановить игру из-за поведения фанатов за воротами. Они принялись использовать пиротехнику, и некоторые файеры были брошены прямо на футбольное поле.

После паузы длиной примерно в 15 минут матч возобновился. В добавленное к первому тайму время «Нант» повёл в счёте.

Добавим, что «Монпелье» и «Нант» располагаются во второй половине турнирной таблицы французской Лиги 1. Лидером же местного чемпионата является «ПСЖ», обладающий звёздным составом.