«Тулуза» впервые с 2009 года забила три мяча в первом тайме

В матче восемнадцатого тура чемпионата Франции «Тулуза» ударно съездила в гости к «Осеру», забив там пять безответных мяча в ворота вернувшегося после десятилетнего перерыва в Лигу 1 клуба. Три из них влетели в ворота бывшего чемпиона Франции и участника Лиги чемпионов сезона 1996/1997 еще в первом тайме. Как оказалось, «Тулуза» не забивала три мяча в первом тайме матча целых четырнадцать лет, в последний раз это случилось в марте 2009 года в игре против... «ПСЖ», когда «Тулуза» выиграла со счетом 4:1. Следующий свой матч в чемпионате «Тулуза» проведет дома против «Бреста» 15 января.