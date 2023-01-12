«Осер» впервые в своей истории пропустил пять мячей дома в Лиге 1

В матче восемнадцатого тура чемпионата Франции «Тулуза» ударно съездила в гости к «Осеру», забив там пять безответных мяча в ворота вернувшегося после десятилетнего перерыва в Лигу 1 клуба.

Это было жестоким ударом для поклонников «Осера», который в прошлом долгое время играл в элите французского чемпиона, а в 1996 году даже стал чемпионом страны, ибо ранее команда никогда не пропускала пять мячей в домашнем матче чемпионата Франции.

А в следующем туре «Осеру» предстоит игра против другого чемпиона из 90-х - «Ланса». Она пройдет уже 14 января на поле «Ланса», который, напомним, идет вторым в чемпионате.