Мбаппе отреагировал на решение Льориса

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на решение вратаря Уго Льориса завершить карьеру в национальной команде.

«Капитан, спасибо за все», - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.

Льорис – рекордсмен сборной Франции по сыгранным матчам. На его счету 145 поединков в составе национальной команды. Вместе со сборной он становился чемпионом мира, а также триумфатором Лиги наций.

На минувшем мундиале в Катаре Уго стал обладателем серебряной награды. В финальном поединке турнира сборная Франции потерпела поражение от Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).