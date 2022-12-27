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Чемпионат Франции. Лига 1

Аппиа и Фабио покинут «Нант»

27 Декабря 2022 • 00:30 Комментировать

Бразильский защитник Фабио и французский полузащитник ганского происхождения Деннис Аппиа покинут «Нант». Этот факт подтвердил главный тренер французской команды Антуан Комбуаре, сообщает RMC Sport.

По информации источника, оба футболиста покинут клуб уже в предстоящее зимнее трансферное окно.

Ожидается, что Фабио вернётся в родную для себя страну, перейдя в клуб «Гремио», а Аппиа, согласно Ouest-France, перейдёт в «Сент-Этьен», в данный момент замыкающий турнирную таблицу второго по силе французского дивизиона.

«Нант» же с 13 очками располагается на 15 строчке в высшей лиге страны.

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Евро-Футбол.Ру,
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