Аппиа и Фабио покинут «Нант»

Бразильский защитник Фабио и французский полузащитник ганского происхождения Деннис Аппиа покинут «Нант». Этот факт подтвердил главный тренер французской команды Антуан Комбуаре, сообщает RMC Sport.

По информации источника, оба футболиста покинут клуб уже в предстоящее зимнее трансферное окно.

Ожидается, что Фабио вернётся в родную для себя страну, перейдя в клуб «Гремио», а Аппиа, согласно Ouest-France, перейдёт в «Сент-Этьен», в данный момент замыкающий турнирную таблицу второго по силе французского дивизиона.

«Нант» же с 13 очками располагается на 15 строчке в высшей лиге страны.